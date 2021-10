Countdown Inspiration4 Mission To Space, Instagram

Il documentario Netflix è giunto alla sua conclusione, il video anticipa l'ultima puntata

Arriva la clip ufficiale di “Countdown: Inspiration4 Mission To Space“, docuserie Netflix che segue il team Inspiration4 dietro le quinte della prima missione spaziale civile in orbita, dagli addestramenti al lancio. Le telecamere hanno seguito il primo volo spaziale con a bordo un equipaggio costituito da quattro astronauti non professionisti che hanno orbitato intorno alla Terra a bordo di una navetta Crew Dragon di SpaceX.

“Countdown: Inspiration4 Mission To Space”, la clip ufficiale

Come reagireste se Michelle Obama chiamasse e dicesse di essere orgogliosa di voi? Nella clip, l’ex first lady chiama l’equipaggio prima del loro lancio nello spazio. Il suo messaggio è semplice: il coraggio, il coraggio e il sogno di spingere i confini per conto dell’umanità mostrano ciò di cui siamo tutti capaci quando lavoriamo insieme.

Il quinto e ultimo episodio di “Countdown: Inspiration4 Mission to Space” copre lo storico lancio dell’equipaggio tutto civile, tre giorni nello spazio e l’atterraggio sulla Terra.

La navicella spaziale ha tenuto un’orbita di circa 575 Km, volando più lontano dalla Terra di qualsiasi essere umano dai tempi di Hubble. Guidata e comandata da Jared Isaacman, fondatore e CEO di Shift4 Payments, la missione SpaceX Dragon, denominata Inspiration4, ha fatto la storia come prima missione al mondo interamente civile in orbita.

Il documentario è stato diretto dal vincitore dell’Emmy Award Jason Hehir (“The Last Dance”) ed ha anche un fine benefico con la raccolta fondi per il St. Jude Children’s Research Hospital. Una serie e un viaggio che hanno fatto la storia dell’umanità.

