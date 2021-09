Dalla ballerina Elodie Constantin, passando per Ursula Andress e Laura Antonelli: sono state numerose le conquiste dell'attore francese

Ne ha sposate due, ma ne ha amate molte di più. Jean Paul Belmondo, scomparso oggi a Parigi all’età di 88 anni, è stato sposato due volte.

Prima con la ballerina Elodie Constantin, sposata nel 1952, dalla quale ha avuto tre figli: Patricia (1958), deceduta nel 1994 in un incendio, Florence (1960) e Paul Alexandre (1963), famoso pilota automobilistico e proprietario di una scuderia. Un matrimonio finito nel 1966.

Nel 2002 ha sposato Natty Tardivel, sua compagna da circa tredici anni e dalla quale ha divorziato sei anni dopo. Da questo matrimonio Belmondo ha avuto la sua quarta figlia, Stella (2003).

Jean-Paul Belmondo, Ursula Andress e Laura Antonelli

Tra le due mogli sono state tante le donne, famose e non, che Jean Paul Belmondo ha avuto al suo fianco. Lui stesso affermava: “Le donne sono al loro meglio passati i trent’anni, ma gli uomini che hanno passato i trent’anni sono troppo vecchi per capirlo”. Due nomi su tutte: Ursula Andress e Laura Antonelli.

Jean Paul Belmondo aveva conosciuto Ursula Andress sul set di “L’uomo di Hong Kong”, e dopo una notte trascorsa insieme, si dice che l’attore francese decise di lasciare la moglie Elodie. Jean Paul Belmondo e Ursula Andress rimasero insieme fino al 1972.

Anche con Laura Antonelli la scintilla è scoppiata su un set, nel 1972, durante le riprese di “Trappola per un lupo” di Claude Chabrol. Per la bellissima attrice italiana, scomparsa nel 2015, Belmondo lasciò Ursula Andress e si lasciò trascinare dal grande amore per Laura Antonelli. La loro storia durò fino al 1980.

Negli anni ’80 Jean Paul Belmondo ebbe una relazione con l’attrice e cantante brasiliana Carlos Sotto Mayor e, recentemente, tra i due ci sarebbe stato anche un ritorno di fiamma. L’ultima compagna storica dell’attore francese è stata l’ex modella di Playboy Barbara Gandolfi, belga, di 42 anni più giovane. Il colpo di fulmine in un ristorante della Costa Azzurra: i due sono stati insieme dal 2008 al 2012.

