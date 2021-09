The Expendables

Lionsgate e Millennium Media confermano che il quarto capitolo della saga è ufficialmente in lavorazione

Lionsgate e Millennium Media hanno confermato la notizia: partirà in autunno il set del quarto titolo della fortunata saga “I Mercenari“, che vedrà nuovamente insieme Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren e Randy Couture.

Assieme a loro, però, ci saranno anche delle new entry: Curtis James Jackson, più conosciuto come 50 Cent, Megan Fox e Tony Jaa sono solo alcuni dei nomi che si aggiungeranno alla pellicola che segue a “I Mercenari 3 – The Expendables”, uscito nel 2014 con la regia di Patrick Hughes. Non si hanno, invece, ancora conferme a proposito della partecipazione di Jet Li e Terry Crews.

“The Expendables 4”, le anticipazioni di Sylvester Stallone

Nessun dettaglio sulla trama è stato finora rivelato ma è stato Sylvester Stallone (ideatore e regista del primo capitolo “I Mercenari – The Expendables” del 2010) a riportare l’attenzione sulla saga, postando sul suo profilo Instagram la foto del nuovo anello di Barney Ross e scrivendo nella didascalia: “Ho appena terminato il design del nuovo anello per ‘I mercenari 4’. È un po’ pesante ma ti fa fare di certo dei muscoli sulle dita”.

Allo stesso tempo, in un altro post, l’attore aveva fatto intuire che il prossimo film sarebbe stato uno spin-off su Lee Christmas, il personaggio interpretato da Jason Statham. Non solo, perché la star di Hollywood ha rivelato sempre via social un nuovo tatuaggio corredato da una didascalia che conferma il focus della nuova storia, rivelando anche il titolo provvisorio della pellicola: “Christmas Story“.

Jason Constantine, presidente delle acquisizioni e co-produzioni di Lionsgate Motion Picture Group, si è detto felice di collaborare con Millennium Media per il nuovo capitolo di un film che, secondo lui, “alzerà la posta in gioco” e si proporrà come il capitolo più esplosivo in assoluto.

Lionsgate e Millennium Media hanno fatto sapere: “Siamo molto emozionati all’idea di collaborare con i nostri amici della Millennium Media per il prossimo film de I Mercenari. È davvero divertente riunire queste star per un film d’azione senza esclusione di colpi. Il nuovo film alzerà la posta in gioco e sarà l’avventura più straordinaria e cazzuta di tutte”.

Il Presidente di Millennium Media ha successivamente dichiarato: “The Expendables sono tornati e non potremmo essere più emozionati di portare al cinema questo film pieno di star e di azione insieme alla Lionsgate, che è stata con noi fin dal debutto del franchise. Per mantenerlo vivo e divertente abbiamo aggiunto ai veterani nuove sensazionali star. Il divertimento puro è assicurato”.

Il nuovo film sarà diretto da Scott Waugh mentre la sceneggiatura è invece di Spenser Cohen, che ha chiesto aiuto a Max Adams e a John Joseph Connolly ma non a Sylvester Stallone, che aveva invece firmato i copioni degli altri tre capitoli della saga. Le riprese dovrebbero cominciare in autunno, dunque l’uscita nelle sale dovrebbe essere prevista per il 2022.

