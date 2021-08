L'attore ha fatto causa e ha chiesto un risarcimento di 50 milioni

Nuova battaglia legale per la coppia di Hollywood Johnny Depp e la ex moglie Amber Heard che sarà processata diffamazione. Un giudice di New York ha dato il via libera alla causa iniziata dal divo nel 2018, con cui l’attore chiede alla ex moglie anche un risarcimento da 50 milioni di dollari. Il processo inizierà ad aprile 2022. In seguito alle denunce della donna, che lo accusò di aggressioni e violenze, la carriera di Depp è andata sempre peggiorando. “Hollywood e lo star system mi boicottano”, ha confessato l’attore in un’intervista al Sunday Times.

