Nelle sale l'ultimo capitolo della saga con Vin Diesel

(LaPresse) Arriva ‘Fast & Furious 9‘, il nuovo capitolo della celebre saga con Vin Diesel. Il film – in anteprima in alcune sale italiane dal 2 al 5 agosto – uscirà il 18 agosto in tutto il Paese. Scomparso Paul Walker nel 2013, nel corso delle storie il cast si è impreziosito di altri “pesi massimi” dell’action movie, come Dwayne ‘The Rock’ Johnson e Jason Statham, che hanno dato origine allo spin off ‘Hobbs & Show’. Nel nono capitolo – ancora diretto da Justin Lin – non ci sono Statham e The Rock, ma c’è la superstar del wrestling John Cena, che interpreta Jakob Toretto, il fratello di Vin Diesel.

