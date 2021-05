Per supportare i ristoranti degli Stati Uniti, l'attore rimborsa parte del conto ai clienti che ordinano per cena un cocktail con la sua tequila Teremana

Dwayne Johnson, conosciuto anche come ‘The Rock’, festeggia 49 anni.

Attore, produttore cinematografico e wrestler statunitense di origini canadesi, è tra gli uomini calvi più sexy del mondo. Madre natura lo ha dotato di un fisico statuario. È alto 196 cm per un peso di circa 118 kg. Fisico palestrato, Johnson è un concentrato di muscoli e sex appeal.

Dwayne Johnson, guacamole e tequila per un compleanno da The Rock

Per festeggiare il suo 49esimo compleanno, Dwayne Johnson, ha lanciato una campagna per aiutare tutti i ristoranti a rimettersi in piedi e promuovere il suo marchio di tequila Teremana.

“Non c’è modo migliore per festeggiare il mio 397esimo compleanno (in realtà gli anni sono 49, ndr) che aiutare tutti i nostri ristoranti locali preferiti a rimettersi in piedi, mentre ci beviamo della Teremana e gustiamo del guacamole. Diamo loro una mano e ringraziamoli per tutto quello che fanno, e fate sapere a tutti che ‘The guac’s on The Rock’, cioè il guacamole lo offre The Rock”.

Vuol dire che tutti gli americani che acquistano guacamole insieme a un cocktail con Teremana, sia al ristorante, sia d’asporto, saranno rimborsati da Dwayne fino a un valore massimo di 10 dollari.

“Voglio aiutare a riportare le persone in sicurezza nei nostri ristoranti, bar e hotel”, ha detto, “questo è un settore che mi sta a cuore e che normalmente fornisce a tutti noi così tanto supporto tutto l’anno. Queste persone hanno bisogno del nostro aiuto e supporto”.

La sua scalata al successo

La sua scalata al successo inizia nel football americano, ma si interrompe per un grave infortunio all’ultimo anno di università. Dopo un tentativo nella League americana, si dedica al wrestling dove diventa una leggenda, noto come ‘The Rock’. Il wrestling infatti gli scorreva nel sangue (sia suo padre che il nonno, erano entrambi lottatori professionisti ai loro tempi).

Dopo essere stato per ben 7 volte campione della WWE (World Wrestling Federation), Dwayne Johnson oggi è una superstar di Hollywood e un potenziale candidato per le prossime elezioni presidenziali statunitensi.

All’inizio degli anni 2000, dopo aver assaggiato il successo Wrestling, Johnson si cimenta nella recitazione. Arrivano ruoli importanti: ‘The Mummy Returns’, ‘The Scorpion King’, ‘The Rundown’, ‘Walking Tall’, ‘The Game Plan’, ‘Get Smart’, ‘Race to Witch Mountain’, ‘Tooth Fairy’, ‘Pain and Gain’, ‘Hercules’, ‘Central I film Intelligence’, ‘The Fast and Furious’, ‘Moana, The Jumanji’.

Nel 2011 con ‘Fast Five’ la sua carriera prende slancio al botteghino. Da allora, Dwayne ‘The Rock’ Johnson è inarrestabile.

I film di Dwayne Johnson hanno raccolto quasi 4 miliardi di dollari nel solo Nord America e oltre 10 miliardi di dollari in tutto il mondo.

