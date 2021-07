Potrebbe cancellare il suo viaggio in Costa Azzurra per la kermesse

L’attrice francese, Lea Seydoux, potrebbe cancellare il suo viaggio per Cannes, dov’è in corso il Festival del cinema, dopo essere risultata positiva al Covid-19. Lo scrive ‘Variety’. Seydoux non è ancora partita per la località nel sud della Francia. Una fonte vicina all’attrice segnala che la star, in corsa con quattro film alla kermesse, è principalmente asintomatica ed è in autoisolamento per oltre una settimana nella sua casa di Parigi.

