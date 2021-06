Il Festival al via il 6 luglio. In anteprima mondiale l'ultimo film del regista italiano "Marx può aspettare"

Il direttore del Festival di Cannes Thierry Frémaux ha annunciato la Palma d’oro d’onore a Marco Bellocchio che sarà consegnata in chiusura di festival. Frémaux ha anche annunciato la presentazione in anteprima mondiale del nuovo film del regista italiano, ‘Marx può aspettare’ (Special Screening), che uscirà contemporaneamente in Italia il 15 luglio, distribuito da 01 Distribution.

La kermesse cinematografica, in programma dal 6 al 17 luglio, avrà come presidente di giuria, di nuovo Spike Lee. In questa edizione sarà consegnata anche la Palma d’oro alla carriera all’attrice americana Jodie Foster.

Tra i film in concorso ci sarà anche “Tre Piani” di Nanni Moretti, uno italiano in corsa per la Palma d’oro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata