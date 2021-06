L'attrice, regista e produttrice americana sarà ospite d'onore della cerimonia di apertura martedì 6 luglio

Aveva appena 13 anni quando, nel maggio 1976, era approdata sulla Croisette per la presentazione di Taxi Driver di Martin Scorsese, premiato con la Palma d’oro. Quarantacinque anni dopo, a 58, Jodie Foster torna ancora una volta per ricevere una Palma, questa volta per la sua carriera. La regista, attrice e produttrice americana sarà l’ospite d’onore della cerimonia di apertura del 74esimo Festival di Cannes il 6 luglio. Dopo Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud, Agnès Varda e Alain Delon, un altro grande nome del cinema mondiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Festival de Cannes (@festivaldecannes)

La lunga carriera, oltre cinquanta pellicole

La sua lunga carriera, tra Hollywood e film d’autore, conta una cinquantina di pellicole come interprete, quattro lungometraggi alla direzione e due Oscar, per ‘Sotto accusa’ di Jonathan Kaplan nel 1989 e ‘Il silenzio degli innocenti’ nel 1992. Ha lavorato con il gotha della settima arte, Robert de Niro, Anthony Hopkins, Mel Gibson, Kristen Stewart, Denzel Washington, David Fincher, Robert Zemeckis, Spike Lee, Claude Chabrol. “Cannes è un festival a cui devo molto, mi ha completamente cambiato la vita”, sottolinea Jodie Foster, “sono lusingato che Cannes abbia pensato a me e sono molto onorata di poter condividere qualche parola di saggezza o raccontare un’avventura o due con una nuova generazione di registi”.

Il direttore Thierry Frémaux: Jodie non smette mai di reinventarsi

Sette dei suoi film sono stati presentati proprio sulla Croisette. “Jodie non smette mai di reinventarsi”, rimarca il direttore Thierry Frémaux, “interroga con il suo sguardo penetrante, impara dagli altri ed è disposta a fare un passo indietro dalle sue convinzioni per forgiare una nuova morale. Fare ciò che è giusto. Un’idea che si sforza di trasmettere nelle decisioni che prende come attrice e regista, e che la rende così preziosa durante i nostri tempi confusi”.

In omaggio al suo ruolo in ‘Contact’, il nome della star è stato dato anche a un’asteroide. E Jodie Foster è inoltre da tempo impegnata per la parità di genere nell’industria cinematografica. Nel 2013 il suo coming out durante la cerimonia dei Golden Globe, l’anno successivo il matrimonio con la fotografa, attrice e regista Alexandra Hedison.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata