Miglior attrice protagonista per "La vita davanti a sé", diretto dal figlio

Sophia Loren conquista il suo settimo David di Donatello. L’artista 86enne premiata come miglior attrice protagonista per ‘La vita davanti a sé’, film diretto dal figlio Edoardo Ponti, sessant’anni dopo la vittoria del suo primo David. “L’emozione è la stessa”, ha commentato l’attrice omaggiata con una standing ovation. Elio Germano miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Antonio Ligabue in ‘Volevo nascondermi’, premiato anche come miglior film e per la miglior regia di Giorgio Diritti. Premio alla carriera per Sandra Milo.

