L'attore e regista a proposito delle riaperture

(LaPresse) “Riapriremo il 6 maggio con tutte le regole e le misure da rispettare. Oggi sono tornato in sala e ho avuto una visione catastrofica, mi ero disabituato alla idea della sala quindi è importante riaprire anche per capire come oggi le persone cominciano a ritornare a sala. Credo ci sia voglia”. Così Mimmo Calopresti, attore e regista, oggi anche direttore artistico dello storico Cinema L’Aquila al Pigneto a Roma. “Bene le aperture anche graduali ma bisogna tornare alla normalità almeno per novembre – aggiunge Calopresti – Ad agosto dobbiamo almeno cominciare a vedere miglioramenti, altrimenti non si va avanti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata