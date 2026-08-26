Dolly Parton, i fan riuniti nella città natale dell'artista in Tennessee

I fan di Dolly Parton si sono riuniti nella città natale dell’artista a Sevierville, in Tennessee, dopo la notizia della morte dell’icona della musica country, all’età di 80 anni. In tantissimi hanno portato fiori, palloncini e altri omaggi in onore dell’artista americana. “Tutti conoscevano Dolly e una cosa che ho sempre detto di lei è che ha sempre avuto fortuna e fama, ma non è mai cambiata. Era la stessa persona che conoscevo da piccola, intendo quella personalità vivace, quel sorriso, quel sorriso contagioso e la gioia di stare in sua compagnia, ed è sempre stata così”, ha dichiarato Larry Waters, sindaco della contea di Sevierville.