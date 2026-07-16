Sharon Stone, messaggio a Trump: ”Sii il tipo di madre di cui vorresti essere fiero”

Sharon Stone oggi in Campidoglio a Roma alla cerimonia sulla pace e il disarmo nell’era dell’Intelligenza artificiale e del nucleare promossa dal Global Nobel Laureates Assembly. “Nessuno ha bisogno della mia opinione per sapere cosa sia giusto e cosa sia sbagliato sulla guerra e su cosa fa Trump”, ha detto l’attrice a chi gli chiedeva un’opinione sul conflitto in Iran. “Credo però che l’artista si muova partendo da una prospettiva di innocenza, e penso sia fondamentale non perdere la nostra innocenza, perché è proprio da lì che nasce il bene: la gentilezza, la decenza, la generosità, l’eleganza dello spirito, il tocco della grazia”, ha detto l’attrice americana. “Tutto questo deriva dall’innocenza e dalla nostra stessa dignità umana. Un messaggio per Trump? Sii il tipo di madre di cui vorresti essere fiero”, ha aggiunto.