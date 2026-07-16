La Russia sta monitorando tutte le notizie relative all’Ucraina, compresi i cambiamenti di personale, ma ritiene che la cosa più importante sia che Kiev prenda una decisione responsabile per raggiungere una soluzione pacifica. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato Interfax. “Ovviamente monitoriamo tutte le notizie relative al regime di Kiev, soprattutto alla luce dell’operazione militare speciale in corso. Ma, in linea di massima, non importa chi sia il ministro della Difesa”, ha dichiarato ai giornalisti Peskov, rispondendo a una domanda sulle dimissioni del ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov e sulle eventuali conseguenze che ciò potrebbe comportare. Peskov ha sottolineato che la principale preoccupazione di Mosca è che a Kiev “ci sia qualcuno che si assuma la responsabilità e prenda una decisione responsabile che consenta una soluzione pacifica o il completamento dell’operazione militare speciale”. “Kiev è ben consapevole delle decisioni che devono essere prese. Per noi è importante avere persone di questo tipo al comando”, ha ribadito.