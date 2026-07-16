Ponte Morandi, il fratello di una delle vittime: "Non del tutto soddisfatto dalle condanne"

“Siamo passati da una richiesta di 18 anni e sei mesi a una condanna a 12 anni per quanto riguarda Castellucci. Ho sentito tante volte ‘assolto’ e poche ‘condannato’, più in generale. Non sono un giurista e non sono un tecnico, non posso fare un’analisi attenta ma a caldo e per quanto mi riguarda non sono completamente soddisfatto”. Lo ha affermato Michele Matti Altadonna, fratello di Luigi Matti Altadonna, una delle vittime della strage del Ponte Morandi di Genova, commentando a margine la sentenza pronunciata dalla prima sezione penale del tribunale di Genova nel processo sulle responsabilità del disastro. “Mio fratello è morto a 34 anni – ha aggiunto – lasciando quattro figli. Loro sono condannati a vita”.