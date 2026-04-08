Matthew Perry, ‘la regina della ketamina’ rischia 15 anni: chi è Jasveen Sangha, accusata della morte dell’attore

Una donna che ha ammesso di aver venduto a Matthew Perry la ketamina che lo ha ucciso sta per essere condannata. Jasveen Sangha sarà la terza imputata a essere condannata tra le cinque persone che si sono dichiarate colpevoli in relazione all’overdose del 2023 che ha colpito la star di ‘Friends‘. I pubblici ministeri sostengono che dovrebbe ricevere una condanna a 15 anni di carcere quando verrà emessa la sentenza mercoledì presso il tribunale federale di Los Angeles. Gli avvocati della difesa affermano che il tempo trascorso in carcere dalla sua incriminazione nel 2024 dovrebbe essere sufficiente. Perry è morto all’età di 54 anni per un’overdose di ketamina. La assumeva legalmente, ma voleva una dose maggiore di quella che il suo medico gli prescriveva e si è rivolto alla donna.

Chi è Jasveen Sangha

Nella residenza a Hollywood della 41enne sarebbero state trovate più di 80 fiale di ketamina, oltre a migliaia di pillole tra cui metanfetamina, cocaina e Xanax. I pm, nelle accuse rivolte alla donna sostengono che Sangha frequentasse le celebrità di cinema e televisione, oltre ad aver partecipato a eventi quali i Golden Globes o gli Oscar. Di nazionalità britannica e statunitense, Jasveen Sangha è stata soprannominata “la regina della ketamina di Los Angeles” dagli inquirenti. Sulla stampa statunitense è stata spesso ritratta come una donna particolarmente interessata all’aspetto fisico senza disdegnare il ricorso al botox.