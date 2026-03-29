Home > Spettacoli > David Riondino, è morto a 73 anni l’attore e cantautore toscano

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto a 73 anni l’attore, regista e cantautore David Riondino. A darne notizia su Facebook l’amica Chiara Rapaccini, artista e illustratrice. Martedì i funerali alle 11, alla Chiesa degli artisti, a Piazza del popolo, a Roma.

Di seguito, il post di Chiara Rapaccini: “È morto David Riondino. Eccolo in una foto con i miei amici fiorentini. Ci sono anch’io . David aveva fondato a Firenze un gruppo rock che si chiamava “Victor Jara” (cantautore cileno assassinato, sostenitore di Allende). Eravamo tutti “compagni”, allora , di vita e politica. Cantavamo e suonavamo nelle case del popolo , alle feste dell’unità. David era il nostro capo visionario.

Visionari lo eravamo

Un po’ tutti . Lo erano anche Sergio Staino e Bruna sua moglie. Ieri alla manifestazione di Roma, erano tutti visionari, questo ho pensato.

Ehi David , ma che facciamo Senza te? Che facciamo?

Rap

Martedì lo accompagniamo alle 11, chiesa degli artisti. Roma. Piazza del popolo”.