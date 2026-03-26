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giovedì 26 marzo 2026

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Milano, Rosalía interrompe il concerto per un malore

LaPresse
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(LaPresse) Intossicazione alimentare per la cantante spagnola Rosalía, che ieri sera si è sentita male mentre si esibiva sul palco del Forum di Assago, poco fuori Milano. A circa un’ora dall’inizio della performance, l’artista catalana si è scusata con il proprio pubblico e ha deciso di interrompere il concerto. I fan, preoccupati, sono stati rassicurati nelle scorse ore dalla cantante stessa, che con una storia sui social li ha aggiornati sulle sue condizioni. “Mi sento meglio, grazie mille a tutti quelli che c’erano per l’amore e la comprensione”, ha scritto su Instagram.