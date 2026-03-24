Referendum, Enzo Iacchetti finge di piangere e prende in giro Italo Bocchino: “Che figura di m…”

Enzo Iacchetti protagonista sui social dopo l’esito del Referendum sulla Giustizia, che ha visto la vittoria del fronte del No. In un video pubblicato su Instagram, il comico si mostra inizialmente in lacrime, salvo poi svelare il tono ironico del messaggio. “Dovrei essere felice perché ha vinto il No”, dice asciugandosi le lacrime con un fazzoletto, “ma mi dispiace per Bocchino… aveva detto che vinceva il Sì con il 10% in più”.

Subito dopo, Iacchetti scoppia a ridere, chiarendo la natura sarcastica del video e prendendo di mira Italo Bocchino, che nei giorni precedenti aveva più volte pronosticato una vittoria del Sì alla riforma della giustizia. Il siparietto social si chiude con una battuta tagliente, diventata virale in poche ore, a commento di una previsione rivelatasi errata.