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venerdì 20 marzo 2026

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Grande Fratello Vip 2026, le bionde alla conquista della casa

Grande Fratello Vip 2026, le bionde alla conquista della casa
Ilary Blasi (foto LaPresse/Guberti/Rasero)
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Raimondo Todaro si racconta ai coinquilini senza filtri: la carriera, la famiglia e la malattia

Venerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

I primi giorni nella Casa sono trascorsi tra allegria e qualche incomprensione. Le bionde di “Grande Fratello Vip” sono state le assolute protagoniste: Alessandra Mussolini e Paola Caruso sono un’inedita coppia che diverte i compagni di avventura mentre le antiche ruggini tra Antonella Elia e Adriana Volpe sono alimentate da nuovi attriti.

II privilegi di cui ha beneficiato il “team Volpe” vengono rimessi in gioco e sarà il pubblico a decidere chi potrà goderne.

Raimondo Todaro si racconta ai coinquilini senza filtri: la carriera, la famiglia e la malattia.

Chi tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Raul Dumitras e Renato Biancardi otterrà l’immunità grazie al televoto? Nel corso della puntata spazio, infine, a infuocate nomination

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