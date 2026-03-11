Alessia Marcuzzi non è più single: showgirl avvistata a Venezia con l’imprenditore brasiliano Tiago Schietti

Sul numero di ‘Chi’ in edicola oggi le prime esclusive immagini di Alessia Marcuzzi con Tiago Schietti. La coppia è stata sorpresa a Venezia durante un weekend romantico. Fra baci e passeggiate mano nella mano hanno visitato la città come due turisti, alla luce del sole.

La Marcuzzi è single dal 2022, anno in cui ha annunciato la separazione dal marito, Paolo Calabresi Marconi, che aveva sposato nel 2014.

L’incontro con Tiago, imprenditore di origini brasiliane che opera in campo immobiliare, è avvenuto lo scorso gennaio proprio in Brasile, dove Alessia era stata in vacanza con alcune amiche. Ora, dopo quasi due mesi, si sono ritrovati a Venezia.

La Marcuzzi, dopo i successi su Prime video di “Red carpet” e di “The Traitors”, e dopo la seconda stagione come giudice a “Tale e quale show”, è ospite assidua nel salotto di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. E prosegue la sua attività come imprenditrice con i marchi Luce e Marks&Angels. Ora c’è questa svolta nella sua vita privata dopo anni di silenzio e le voci di un flirt, mai confermate, con Stefano De Martino.