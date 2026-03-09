Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donna

Sono stati sparati tra i cinque e i sette colpi che hanno centrato il cancello senza provocare feriti

Una donna di circa 30 anni è stata arrestata dopo che alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, in California. Lo riporta la Cnn. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato che la sparatoria è avvenuta nel primo pomeriggio locale di ieri. Sono stati sparati tra i cinque e i sette colpi che hanno centrato il cancello della villa senza provocare feriti, nonostante ci fossero delle persone all’interno della casa. Rihanna ha dato alla luce il suo terzo figlio a settembre mentre i fan attendono l’uscita del suo nuovo album.