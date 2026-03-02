Home > Spettacoli > Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposati

Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposati in segreto. A rivelarlo è stato lo stilista Law Roach ai microfoni di Access Hollywood, in occasione degli Actor Awards al Shrine Auditorium di Los Angeles. “Il matrimonio c’è già stato, ve lo siete perso”, ha detto Roach, fashion designer di lunga data dell’attrice statunitense.

Zendaya e Tom Holland: dal fidanzamento al nuovo film

Zendaya e Tom Holland si sono conosciuti sul set del film ‘Spider-Man: Homecoming’ – uscito in Italia nel luglio 2017 – e da quel momento non si sono mai più lasciati fidanzandosi ufficialmente nel 2021 (sebbene i due abbiano sempre preferito mantenere un profilo basso e riservato). Le indiscrezioni sulla loro unione si rincorrono da tempo, soprattutto da quando c’è stata la fatidica proposta. Durante la premiazione dei Golden Globes, infatti, non è passato inosservato il gigantesco anello che l’attrice indossava sul red carpet di Los Angeles. Le due star di Hollywood, entrambe 28enni, quest’anno torneranno insieme al cinema con la pellicola ‘Odyssey‘, di Christopher Nolan, attesa nelle sale il 16 luglio 2026.