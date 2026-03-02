Sanremo, Stefano De Martino: “Bella responsabilità che prendo con entusiasmo”

Stefano De Martino, nuovo direttore artistico di Sanremo, al Tg1 ha raccontato le sue prime emozioni, dopo l’investitura nell’ultima serata del Festival 2026. “E’ una bella responsabilità che prendo con entusiasmo, soprattutto con molta energia. Questa è la fase iniziale dove si prepara il terreno, si prendono le prime decisioni, almeno sulle cose che hanno una gestazione più lunga e quindi stiamo pedalando. L’emozione mi ha preso e anche in maniera un po’ inaspettata. Quando Carlo (Conti, ndr) mi si è avvicinato il suo sguardo quasi paterno è un po’ l’affetto dell’Ariston mi ha preso un po’ alla sprovvista. Colgo l’occasione per ringraziare la Rai ma soprattutto Carlo, perché questo gesto di generosità è un ricordo che porterò per sempre nel cuore con affetto e parla molto del professionista ma soprattutto della persona eccezionale che è”, ha aggiunto.

Su Sanremo “sto iniziando a pedalare e questa è la fase più interessante che è la fase di studio. Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parlano del Festival di Sanremo ed è interessantissimo perché in questi 76 anni c’è proprio uno spaccato d’Italia attraverso queste letture ed è bello vedere tutte le varie interpretazioni e tutti i cambiamenti che ha subito negli anni, perché penso che per scrivere una pagina nuova, che è quello che spero di fare, bisogna conoscere anche tutte le precedenti“.