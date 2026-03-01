Sanremo 2026, la classifica finale: tutte le posizioni

Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci, seguito sul podio da Sayf e Ditonellapiaga. Trenta gli artisti in gara, tra sorprese e qualche delusione, che si sono contesi il trionfo nella 76esima edizione del Festival della canzone italiana.
Ecco la classifica completa, dal primo al 30esimo posto
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Arisa – Magica favola
- Fedez e Masini – Male necessario
- Nayt – Prima che
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- Ermal Meta – Stella stellina
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- LDA & Aka 7Even – Poesie clandestine
- Luchè – Labirinto
- Bambole di pezza – Resta con me
- Levante – Sei tu
- J-Ax – Italia Starter Pack
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Samurai Jay – Ossessione
- Raf – Ora e per sempre
- Malika Ayane – Animali notturni
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Maria Antoniette – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Patty Pravo – Opera
- Chiello – Ti penso sempre
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Dargen D’Amico – Ai Ai
- Leo Gassmann – Naturale
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Eddie Brock – Avvoltoi