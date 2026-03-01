Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 1 marzo 2026

Ultima ora

Sanremo 2026, la classifica finale: tutte le posizioni

Sanremo 2026, la classifica finale: tutte le posizioni
Il vincitore, Sal Da Vinci (Foto LaPresse/Marco Alpozzi)
LaPresse
LaPresse

Vittoria a Sal Da Vinci davanti a Sayf e Ditonellapiaga

Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci, seguito sul podio da Sayf e Ditonellapiaga. Trenta gli artisti in gara, tra sorprese e qualche delusione, che si sono contesi il trionfo nella 76esima edizione del Festival della canzone italiana.

Ecco la classifica completa, dal primo al 30esimo posto

  1. Sal Da Vinci – Per sempre sì
  2. Sayf – Tu mi piaci tanto
  3. Ditonellapiaga – Che fastidio!
  4. Arisa – Magica favola
  5. Fedez e Masini – Male necessario
  6. Nayt – Prima che
  7. Fulminacci – Stupida sfortuna
  8. Ermal Meta – Stella stellina
  9. Serena Brancale – Qui con me
  10. Tommaso Paradiso – I romantici
  11. LDA & Aka 7Even – Poesie clandestine
  12. Luchè – Labirinto
  13. Bambole di pezza – Resta con me
  14. Levante – Sei tu
  15. J-Ax – Italia Starter Pack
  16. Tredici Pietro – Uomo che cade
  17. Samurai Jay – Ossessione
  18. Raf – Ora e per sempre
  19. Malika Ayane – Animali notturni
  20. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
  21. Maria Antoniette – La felicità e basta
  22. Michele Bravi – Prima o poi
  23. Francesco Renga – Il meglio di me
  24. Patty Pravo – Opera
  25. Chiello – Ti penso sempre
  26. Elettra Lamborghini – Voilà
  27. Dargen D’Amico – Ai Ai
  28. Leo Gassmann – Naturale
  29. Mara Sattei – Le cose che non sai di me
  30. Eddie Brock – Avvoltoi
© Riproduzione Riservata