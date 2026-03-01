Sanremo 2026, la classifica finale: tutte le posizioni

Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci, seguito sul podio da Sayf e Ditonellapiaga. Trenta gli artisti in gara, tra sorprese e qualche delusione, che si sono contesi il trionfo nella 76esima edizione del Festival della canzone italiana.

Ecco la classifica completa, dal primo al 30esimo posto