Sanremo, nel 2027 il timone a Stefano De Martino e Antonella Clerici

Carlo Conti si prepara a passare ufficialmente il testimone del Festival di Sanremo a Stefano De Martino. Il passaggio di consegne – destinato a segnare un momento simbolico per la storia recente della kermesse – avverrà questa sera sul palco del Teatro Ariston, nel corso della finale della 76esima edizione. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate, secondo cui l’annuncio sarà inserito nel momento conclusivo della serata, davanti al pubblico in sala e ai milioni di telespettatori collegati.

Si chiude così un ciclo e se ne apre un altro, nel segno della continuità ma anche del rinnovamento. Conti, che ha guidato il Festival con uno stile sobrio e istituzionale, lascerà spazio a Stefano De Martino, volto ormai centrale dell’intrattenimento Rai, chiamato a raccogliere una sfida di grande responsabilità: traghettare la manifestazione verso una nuova fase, mantenendo saldo il legame con la tradizione ma cercando al tempo stesso linguaggi e formule capaci di intercettare il pubblico più giovane.

Si delinea il dopo Conti

Nel “dopo Conti”, che sarà dunque ufficializzato nella finalissima di Sanremo, prende forma anche l’assetto del Festival 2027. Accanto a De Martino, secondo quanto si apprende, avrà un ruolo anche Antonella Clerici, figura storica della televisione pubblica e già conduttrice della kermesse. Un ritorno che avrebbe il sapore dell’esperienza e della memoria, in un equilibrio tra volti nuovi e presenze consolidate.

L’annuncio atteso per questa sera, dunque, non rappresenta soltanto un cambio di conduzione, ma l’avvio di una nuova stagione per il Festival, con la Rai pronta a delineare fin d’ora la traiettoria delle prossime edizioni.