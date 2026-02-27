Scaletta Sanremo 2026, quarta serata: il pdf Rai con orari e ospiti

Stasera, venerdì 27 febbraio, andrà in onda la quarta serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo, quella dedicata ai duetti e alle cover. Ecco il PDF della scaletta della quarta serata pubblicato dalla Rai.
Si comincia con l’esibizione di Laura Pausini, che canterà entrando all’Ariston. La gara si aprirà alle 20.51 con Elettra Lamborghini che canterà ‘Asereje’ con le Las Ketchup. In scaletta anche un misterioso ‘Mister X’. Gli ultimi a esibirsi saranno Leo Gassmann con Aiello, e la serata dovrebbe chiudersi intorno all’1.30.