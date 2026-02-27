Sanremo 2026, ascolti terza serata: 9,5 mln spettatori e 60,6% share. E’ il miglior dato dal 1990

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 è stato vista da 9.543.000 spettatori per uno share del 60,6%. Si tratta del miglior dato dal 1990 a oggi (conduzione Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci), ma all’epoca il Festival era solo di quattro serate. Nel 1995, primo Festival a cinque serate, la terza serata registrò il 60,52% di share. Il dato è in calo, in termini di spettatori, di 1.157.000 rispetto alla terza serata del 2025 (quando furono 10.700.000), mentre aumenta per share dello 0,8% (era stato del 59,8%). Nella prima parte (dalle 21.45 alle 23.33), il Festival è stato visto da 12.585.000 spettatori per uno share del 60,4%. Nella seconda parte, (dalle 23.37 alle 01.13) ha raccolto 5.941.000 spettatori per uno share del 61.3%.

I picchi di ascolto della terza serata del Festival di Sanremo 2026, alle 22.11 con 14.199.000 con Laura Pausini quando entra in abito giallo dopo il collegamento con Paolo Sarullo, e alle 23.04 con il 65.8% di share quando Carlo Conti presenta Alicia Keys. Un dato che poi resiste nei minuti successivi quando – dopo la pubblicità anticipata in scaletta per risolvere un problema tecnico all’impianto audio – la cantante statunitense canta ‘Aurora’ in italiano con Eros Ramazzotti ed ‘Empire State of Mind’ da sola.

Nella serata di ieri, che ha visto ancora l’esibizione di 15 big e la finale delle Nuove Proposte (vinta da Nicolò Filippucci), protagonisti assoluti Eros Ramazzotti e Alicia Keys. A rubare la scena anche la presenza di Irina Shayk, protagonista anche nella conferenza stampa di ieri.