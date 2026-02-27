Irina Shayk a Sanremo 2026, i look della terza serata: le foto

Irina Shayk ha illuminato il palco dell’Ariston nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026. La co-conduttrice del terzo atto della kermesse, assieme ad Ubaldo Pantani, ha fatto il suo ingresso in scena, accolta da Carlo Conti e Laura Pausini, con un abito in pizzo nero, sandali piumati e gonna in stile pareo. La top model russa ha indossato quattro abiti nel corso della serata, scegliendo sempre il nero. Nella conferenza stampa della mattina all’Ariston Shayk invece aveva scelto un vestito bianco.