Nicolò Filippucci, chi è il vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2026

Nicolò Filippucci vince tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. In finale la sua ‘Laguna’ è stata preferita dal voto congiunto di sala stampa, tv e web, giuria radio e televoto ad Angelica Bove in concorso con ‘Mattone’, a cui è invece andato il premio alla critica ‘Mia Martini’ Nuove Proposte e il premio sala stampa Lucio Dalla.

Da Amici a Sanremo 2026

Nato a Corciano, in provincia di Perugia, nel 2006, Nicolò Filippucci inizia a coltivare la passione per la musica a sette anni con la chitarra, ispirato dalla madre appassionata di canto. A nove anni debutta in pubblico nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. A 18 anni lascia il liceo scientifico Galileo Galilei all’ultimo anno per partecipare alla 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi accendendo alla fase finale con la squadra guidata dai coach Anna Pettinelli e Debora Lettieri e venendo eliminato in semifinale riuscendo comunque a vincere il premio Estathé Zero. Al termine dello show ha ripreso gli studi e ottenuto il diploma di maturità.

Tra i premi vinti, Il Mio Canto Libero e il Cantagiro con l’inedito ‘Fingere’, che gli permette di conquistare il premio speciale MIO, assegnato da una giuria di giornalisti del settore. A settembre 2023 vola all’Ocean Theatre di New York per la finale del concorso NYCanta, dove riesce a posizionarsi sul secondo gradino del podio. La svolta arriva nel 2024 con l’ingresso nella scuola di Amici, dove si distingue per talento, intensità interpretativa e scrittura emotiva. Le sue performance toccano il pubblico, come le interpretazioni di “Lose Control”, “Sono solo parole” e “Knockin’ On Heaven’s Door”, che gli vale il primo posto nella gara cover. Durante il programma pubblica gli inediti “Non mi dimenticherò”, “Yin e Yang” e “Cuore bucato”, proseguendo il suo percorso da artista autodidatta e autore, e conquistando un pubblico sempre più ampio anche sulle piattaforme digitali.

Il primo Ep

Anticipato dall’omonimo singolo pubblicato il 6 maggio, “Un’ora di follia” è il suo primo EP ufficiale pubblicato il 23 maggio 2025 in formato fisico e digitale. Dopo l’uscita dell’Ep, Nicolò Filippucci trascorre un’estate molto movimentata tra i firmacopie del suo primo progetto discografico, numerosi live e partecipazioni ai principali appuntamenti musicali della stagione, come TIM Summer Hits, Battiti Live, RDS Summer Festival e Yoga Radio Bruno Estate. Il 23 agosto si esibisce a Ronciglione insieme al Joyful Singing Choir, esperienza che replica il 12 ottobre a Foligno, dove porta un repertorio che unisce i suoi inediti ai classici gospel, pop e rock più amati grazie all’energia e alle armonie del coro polifonico di cinquanta voci.

Nicolò Filippucci, vincitore della sezione Nuove Proposte, partecipa al photocall della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo presso il Teatro Ariston (Foto di Marco Alpozzi/LaPresse)

Filippucci: “De Filippi contenta per me, le devo molto”

All’indomani della vittoria Filippucci si è presentato in conferenza stampa all’Ariston: “Avevo l’adrenalina che non scendeva, sono molto contento, devo ancora realizzare, ci vorranno un pochino di giorni. È stata una bellissima serata ieri. Sia io che Angelica abbiamo fatto una bellissima esibizione, questo ha fatto la differenza”, ha dichiarato il vincitore dell’edizione Nuove Proposte 2026. Il cantante ha rivelato ai giornalisti che glielo chiedevano di aver già sentito Maria De Filippi: “L’ho sentita, le abbiamo mandato un messaggio. Era contenta, spero di poter scambiare due parole con lei, mi ha aiutato tantissimo con il mio percorso ad Amici, a lei devo tanto”, ha spiegato. “I miei genitori sono qui a Sanremo, ieri li ho visti e abbracciati, devo tutto a loro, mi hanno sempre sostenuto, non è una banalità e non è scontata. Non mi hanno mai messo i bastoni tra le ruote, devo tantissimo a loro e per avermi dato una conoscenza di quella che è la musica. Questo devo ringraziare il mio fratello maggiore, che ora studia l’elettronica ma viene da un percorso classico”, ha aggiunto.