Sanremo 2026, Conti con Lillo rievoca la gaffe di Petrecca

Lillo star della seconda serata di Sanremo 2026. Il comico è stato uno dei co-conduttori, assieme ad Achille Lauro e Pilar Fogliati, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini mercoledì sera e con lui sul palco c’è stato uno dei picchi degli ascolti tv del 25 febbraio. In particolare il momento di share più alto per il Festival di Sanremo è stato poco prima dell’1 di notte (66,1%) al momento del bis di Lillo urlatore di mambo.

Tra le gag di Lillo della seconda serata anche quella in cui Carlo Conti si è lasciato andare a una “citazione” molto particolare, che ha rievocato la gaffe dell’ex direttore di Rai Sport Paolo Petrecca durante la diretta della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. “Ma dove si deve esibire un cantante a Sanremo? Al Teatro Olimpico?”, ha affermato il direttore artistico conversando con Lillo.