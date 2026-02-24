Scaletta Sanremo 2026, prima serata: il pdf Rai con orari e ospiti

Inizia questa sera, martedì 24 febbraio, la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco il PDF della scaletta della prima serata pubblicato dalla Rai.

Si inizierà alle 20.40 su Rai1. Tanti gli ospiti previsti: da Olly, vincitore 2025 della kermesse, a Tiziano Ferro passando per Kabir Bedi. Al fianco di Carlo Conti ci saranno i co-conduttori Laura Pausini e Can Yaman. La serata sarà scandita da due omaggi importanti: quello a Pippo Baudo e al maestro Beppe Vessicchio. Da programma, la serata terminerà intorno all’1.45.