Sanremo 2026, Fiorello chiama Conti durante la conferenza stampa: "Vi auguro tante polemiche"

Siparietto durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026. Mentre interveniva il direttore di Radio 2, Giovanni Alibrandi, Rosario Fiorello ha chiamato in diretta salutando la sala stampa del Teatro Ariston: “Avevamo nostalgia della sala stampa, ciao a tutti ci mancate – dice il comico dal telefono del direttore – vi auguro tante, tante polemiche”. Fiore si rivolge poi direttamente al conduttore e direttore artistico Carlo Conti: “Se da lunedì prossimo non hai impegni tu non lo sapevi, ma da adesso lo saprai, sarai il co-conduttore de ‘La Pennicanza’ lunedì, da Via Asiago”. “Da casa a Firenze lo faccio volentieri”, risponde Conti, a cui Fiorello quindi replica: “Chi la fa la aspetti. Sono dieci giorni che chiami gente a loro insaputa, chiami ai programmi e inviti la gente così”.