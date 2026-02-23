La Volta Buona a Sanremo, gli ospiti di Caterina Balivo dal 23 al 28 febbraio 2026

Settimana speciale da Sanremo per La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, che da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio 2026 alle 14 – e in via straordinaria sabato 28 febbraio alle 15 – andrà in onda in diretta su Rai 1 dalla città ligure, con una programmazione dedicata al 76° Festival della Canzone Italiana realizzata in collaborazione con Siae.

Il divano arancione del pomeriggio di Rai 1 si trasferisce a pochi passi dall’Ariston. Caterina Balivo accoglierà, infatti, ospiti e commentatori in un elegante studio “glass” affacciato su piazza Borea d’Olmo, punto di osservazione privilegiato sul Festival, dove sono attesi tutti i big in gara a Sanremo, con musica dal vivo, incontri e collegamenti continui. Sul Blue Carpet, di fronte al “Teatro Ariston,” esibizioni e performance contribuiranno a rendere ogni puntata un evento.

Brumotti inviato speciale

Sarà una settimana all’insegna del ritmo e del dinamismo, con numerosi inviati sul campo. Vittorio Brumotti, con la sua inconfondibile bicicletta e lo stile acrobatico, realizzerà collegamenti e servizi dai luoghi simbolo della città, raccontando gli eventi e l’atmosfera del Festival. Rosanna Cacio avrà la sua postazione fissa alla porta carraia del Teatro Ariston per incontrare concorrenti, ospiti, co-conduttori e il direttore artistico Carlo Conti. Domenico Marocchi seguirà gli eventi e presidierà il fronte Ariston, intercettando i cantanti. Jody Cecchetto racconterà il mondo dei più giovani e dei nuovi protagonisti del Festival.

Donatella Rettore tra gli ospiti

Tra gli ospiti e commentatori attesi sul divano arancione Donatella Rettore, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi, Sophie Codegoni, Jolanda Renga e Alessia Vessicchio, figlia del direttore d’orchestra recentemente scomparso e presenza simbolica del Festival di Sanremo.

Per analisi, retroscena e letture trasversali del Festival, si alterneranno nel corso della settimana tre tra i giornalisti musicali più autorevoli della carta stampata: Luca Dondoni, Paolo Giordano e Andrea Laffranchi.

Lunedì e martedì, a Festival non ancora iniziato, lo speciale darà spazio anche alla memoria della rassegna e ai grandi protagonisti che hanno contribuito a rendere grande la musica italiana. Sono previsti un omaggio a Domenico Modugno, raccontato attraverso la testimonianza della nipote Francesca, cantante e presidente dell’Associazione Culturale Domenico Modugno, e un collegamento con l’inaugurazione della mostra fotografica tributo Rai dedicata a Pippo Baudo, mentre in studio ne parlerà l’amico e presentatore Giancarlo Magalli.

La puntata speciale di sabato

Come da tradizione, la puntata del sabato sarà una puntata speciale, in onda eccezionalmente dalle 15.00 alle 16.00, con Caterina Balivo che entrerà direttamente all’interno del Teatro Ariston per intervistare i cantanti in gara, nel pieno del clima della finale.

La collaborazione con Siae arricchirà ulteriormente il racconto, permettendo al programma di ospitare artisti, professionisti e protagonisti del mondo della musica. Un approfondimento sul valore dei testi, della scrittura musicale e sul ruolo fondamentale degli autori, dai grandi nomi della tradizione fino a chi ha firmato le canzoni in gara in questa edizione.