Vasco Rossi difende Laura Pausini per l’inno alle Olimpiadi 2026: “Andate a farvi f…”

Il rocker plaude alle doti canore della collega. L’esibizione di San Siro è piaciuta anche a Céline Dion

Vasco Rossi non ci sta e scende in campo in prima persona per difendere Laura Pausini. La cantante, sommersa di critiche per il modo in cui ha cantato l’inno nazionale alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi è al Quirinale, ospite del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma intanto sui social riceve l’endorsement del rocker italiano.

In una storia Instagram, Vasco Rossi non le manda di certo a dire. A suo avviso Pausini avrebbe cantato “in modo impeccabile” e, viste le sue indubbie qualità vocali, avrebbe avuto tutto il diritto di eseguire delle variazioni intonando l’Inno d’Italia. “Andate tutti a farvi f…”, conclude il cantante.

Quello di Vasco non è l’unico plauso ricevuto da Laura Pausini. Anche la stella canadese Céline Dion aveva espresso il suo apprezzamento per l’esibizione di San Siro e lo aveva fatto lasciando un like al post Instagram con cui la cantante si era detta onorata di aver potuto cantare l’inno davanti a tutto il mondo.

Questa mattina, dopo l’incontro con Sergio Mattarella al Quirinale, a Pausini è stato chiesto un commento sulle polemiche e sui complimenti arrivati via social.

“Siccome le due persone nella musica che stimo di più al mondo sono Céline Dion e Vasco Rossi e sono gli unici due che si sono esposti su questo argomento, io mi sento un’altra volta il cuore esplodere“, ha detto la cantante.