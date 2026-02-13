Olimpiadi 2026, Laura Pausini: “Polemiche sull’inno? Vasco e Celine Dion mi hanno difeso”

“Siccome le due persone nella musica che stimo di più al mondo sono Céline Dion e Vasco Rossi e sono gli unici due che si sono esposti su questo argomento io mi sento un’altra volta il cuore esplodere”. Lo ha detto Laura Pausini, uscendo dal Quirinale, dopo le critiche seguite all’interpretazione dell’inno nazionale alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. La cantante canadese e il rocker di Zocca avevano difeso la performance di Pausini. “Abbiamo appena finito di commuoverci parlando del presidente, mi ha molto colpito ho capito con questo messaggio che devo veramente concentrarmi sulle persone che mi vogliono bene, che possono anche dirmi che non piace qualcosa”, ha sottolineato la cantante di Solarolo.