Morta Patrizia De Blanck, la contessa della tv aveva 85 anni

Addio a Patrizia De Blanck, morta a Roma all’età di 85 anni dopo una malattia. A dare l’annuncio la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram. “Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck”, ha scritto. “Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore”, ha aggiunto Giada.

Patrizia De Blanck, figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario e dell’ambasciatore di Cuba S.E. Guillermo De Blanck y Menocal, è stata anche un personaggio televisivo. Tra le sue numerose partecipazioni a programmi sul piccolo schermo, quella a ‘Chiambretti c’è’ nel 2002, ‘L’isola dei famosi’ nel 2008 e il Grande Fratello Vip nel 2020.