Olimpiadi 2026, Matilda De Angelis ironica: “Chiamatemi Mariah”

“Per favore, chiamatemi Mariah“. L’attrice Matilda De Angelis ironizza sull’errore in telecronaca – durante l’apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina – del direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, postando una foto su Instagram come scritto ‘Please, call me Mariah‘. Poi in una storia: “Io e Mariah Carey siamo apparentemente la stessa persona. Sono pronta a dividermi anche i diritti d’autore. All I want for XMas. Non ho problemi”.