Davide Lionello, morto il figlio di Oreste: aveva 52 anni

Davide Lionello, figlio dell’attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto domenica pomeriggio. L’uomo aveva 52 anni e sarebbe stato investito da un convoglio della metropolitana della linea A, alla fermata Subaugusta, in direzione Battistini, a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all’arrivo del treno. La sorella ha riferito che era da tempo in cura per una patologia psichiatrica e che negli ultimi due anni era seguito dalla clinica Villa Mendicini, nel quartiere Alessandrino. Non si esclude dunque un gesto volontario.

Chi era Davide Lionello

Davide Lionello aveva seguito le orme del padre. Era un doppiatore, noto in particolare per aver prestato la voce a Charlie Custer in ‘Holly e Benji’ e Chunk dei ‘Goonies’. Nell’ultimo periodo stava collaborando con la sorella Alessia per la produzione di un docu-film in occasione del centenario della nascita del padre, che verrà celebrato il 18 aprile 2027. Separato e con una figlia di 14 anni, Davide Lionello aveva sei fratelli, molti dei quali inseriti nel mondo dello spettacolo: il regista Fabio Lionello, i doppiatori Cristiana e Alessia e l’attore Luca Lionello.

Oreste Lionello festeggia i suoi 80 anni sul palcoscenico con i figli Luca, Alessia, Fabio, Cristina e Davide

Chi era Oreste Lionello

Oreste Lionello era un attore, cabarettista, doppiatore e conduttore televisivo italiano. Nato il 18 aprile 1927 a Rodi, in Grecia, esordisce nel 1954 nella compagnia comico-musicale di Radio Roma. Subito dopo debutta in televisione con la serie di film televisivi per ragazzi ‘Il marziano Filippo’. Contemporaneamente comincia a lavorare come doppiatore, diventando la voce di Woody Allen, Peter Sellers, Groucho Marx, Jerry Lewis, Charlie Chaplin e Marty Feldman. Alla carriera di attore televisivo affianca inoltre l’attività di comico e cabarettista nella compagnia del Bagaglino, di cui fa parte fin dagli esordi nei primi anni ’70. Il suo umorismo fine e surreale, basato su allusioni e doppisensi, lo fa entrare immediatamente nel cuore degli italiani. Oreste Lionello è morto a Roma il 18 febbraio 2009 all’età di 81 anni.