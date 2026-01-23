Antonio Maria Rinaldi, la Lega propone l’economista come sindaco di Roma

“La Lega propone Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco di Roma, in vista delle prossime amministrative. L’annuncio é arrivato in apertura della tre giorni del partito in Abruzzo ‘Idee in Movimento’, l’iniziativa con cui il partito di Matteo Salvini ha riunito a Roccaraso e Rivisondoli amministratori locali, ministri, politici e società civile per tre giorni di confronti, dibattiti e proposte dalla base. Nelle prossime settimane ci sarà occasione per parlarne con gli alleati della coalizione di centrodestra, la Lega mette a disposizione come candidato sindaco il profilo di Antonio Maria Rinaldi, economista, già europarlamentare e profondo conoscitore del territorio romano e dei suoi problemi. Il partito di Matteo Salvini ha già una squadra forte da mettere al servizio della comunità e è pronta ad amministrare Roma, risollevando la Capitale dalla cattiva gestione targata Gualtieri“. Così una nota della Lega.