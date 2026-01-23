“La Lega propone Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco di Roma, in vista delle prossime amministrative. L’annuncio é arrivato in apertura della tre giorni del partito in Abruzzo ‘Idee in Movimento’, l’iniziativa con cui il partito di Matteo Salvini ha riunito a Roccaraso e Rivisondoli amministratori locali, ministri, politici e società civile per tre giorni di confronti, dibattiti e proposte dalla base. Nelle prossime settimane ci sarà occasione per parlarne con gli alleati della coalizione di centrodestra, la Lega mette a disposizione come candidato sindaco il profilo di Antonio Maria Rinaldi, economista, già europarlamentare e profondo conoscitore del territorio romano e dei suoi problemi. Il partito di Matteo Salvini ha già una squadra forte da mettere al servizio della comunità e è pronta ad amministrare Roma, risollevando la Capitale dalla cattiva gestione targata Gualtieri“. Così una nota della Lega.
Antonio Maria Rinaldi, la Lega propone l’economista come sindaco di Roma
La nota del partito: “Profondo conoscitore del territorio, risollevare città da cattiva gestione Gualtieri”