Can Yaman arrestato in Turchia, l'attore coinvolto in una indagine sul consumo di droga

Il noto attore turco Can Yaman è stato arrestato nell’ambito di un’indagine della procura di Istanbul su traffico e consumo di droga. In manette anche altri sei personaggi famosi di Istanbul. L’attore molto popolare in Italia per il suo recente ruolo da protagonista nel remake della saga di Sandokan, sarebbe stato trovato con addosso della sostanza stupefacente mentre si trovava all’interno di uno dei locali perquisiti nel blitz. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di possesso di sostanze stupefacenti a uso personale, favoreggiamento e agevolazione dell’uso di droga, nonché mediazione e favoreggiamento della prostituzione.