Can Yaman arrestato in Turchia, indagine sul consumo di droga

Il noto attore turco Can Yaman è stato arrestato nell’ambito di un’indagine della procura di Istanbul che ha portato a una vasta operazione antidroga con un blitz in vari locali notturni della metropoli. Assieme a lui sono stati fermati altri sei personaggi famosi in Turchia, fra cui gli l’attrice Selen Gorguzel. Lo riportano i media nazionali.

Secondo quando scrive ‘Hurriyet’ l’attore, conosciuto fra le varie cose in Italia per il suo recente ruolo da protagonista nel remake della saga di Sandokan, sarebbe stato condotto all’Istituto di medicina legale per gli esami del sangue necessari per verificare l’effettivo consumo di sostante stupefacenti. Nel corso della stessa operazione – viene spiegato – sono stati presi in custodia anche i proprietari e i gestori di alcuni dei locali perquisiti.

Sempre secondo le informazioni ottenute da ‘Hürriyet’ tramite fonti informate, la procura non aveva emesso un mandato di arresto per Can Yaman nell’ambito delle indagini che stava effettuando. L’attore sarebbe stato trovato con addosso della sostanza stupefacente mentre si trovava all’interno di uno dei locali perquisiti nel blitz e pertanto è stato posto in stato di arresto.