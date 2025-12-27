2025, i matrimoni delle star: chi si è sposato quest’anno

Fine dell’anno, tempo di bilanci. E’ stato un 2025 pieno di amore, per alcuni, e sono molte le star che si sono dette “Sì, lo voglio” all’altare. Matrimoni “stellari”, come quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, ma anche cerimonie più intime come le nozze tra Kristen Stewart e Dylan Meyer. Ripercorriamo insieme le storie più “iconiche” cominciando proprio da quella di cui abbiamo sentito parlare di più.

Il “matrimonio dell’anno”: Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Non è il primo in ordine cronologico, ma il matrimonio più discusso del 2025 è certamente stato quello definito “stellare” tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. L’imprenditore statunitense – fondatore del gruppo Amazon – e l’ex giornalista americana si sono sposati in Italia, a Venezia, tra il 26 e il 28 giugno. La cerimonia si è svolta sull’isola di San Giorgio Maggiore ed è stata seguita da una serie di festeggiamenti, tra cui una festa all’Arsenale. “Stellare”, perché extra lusso. Per le loro nozze, secondo le stime, Bezos e Sanchez avrebbero speso tra i 10 e i 30 milioni di euro. Entrambi al secondo matrimonio, hanno fatto parlare di sé anche per il luogo scelto per l’evento: i cittadini veneziani hanno protestato per la privatizzazione di alcuni spazi pubblici destinati alla cerimonia e per l’uso di un’intera città per un evento di lusso. Il tutto contrapposto alla crisi economica locale.

Kristen Stewart e Dylan Meyer

Sarà la sua aura da vampira misteriosa e riservata in “Twilight”, saga in cui ha recitato al fianco di Robert Pattinson dal 2008 al 2012. Ma il matrimonio tra l’attrice Kristen Stewart e la sceneggiatrice Dylan Meyer è stato decisamente “intimo”. Pochi invitati, una cerimonia privata e informale, in un ristorante messicano. La coppia si è sposata il 20 aprile 2025 a Los Angeles.

Demi Lovato e Jordan Lutes

Icona pop cresciuta sotto i riflettori, Demi Lovato ha pronunciato il fatidico sì il 25 maggio 2025 accanto al cantautore canadese Jordan “Jutes” Lutes. I due, legati dal 2022, hanno scelto come location la storica tenuta Bellosguardo di Santa Barbara, proprietà dal fascino antico affacciata sulla costa californiana. Un matrimonio intimo, elegante, immerso nel verde e nella luce del Pacifico: un nuovo capitolo per la cantante, che negli ultimi anni ha raccontato pubblicamente un percorso di rinascita personale e artistica.

Patrick Schwarzenegger e Abby Champion

Atmosfera bucolica e lusso discreto per le nozze tra Patrick Schwarzenegger – attore, imprenditore e figlio dell’ex governatore della California Arnold – e la modella Abby Champion. La coppia si è sposata il 6 settembre 2025 sulle sponde del lago Coeur d’Alene, in Idaho, all’interno del Gozzer Ranch Golf & Lake Club, un resort esclusivo circondato da boschi e acque turchesi. I due erano fidanzati dal dicembre 2023 e hanno scelto una cerimonia privata, lontana dai riflettori ma accompagnata da scenari da cartolina.

Selena Gomez e Benny Blanco

È stata una delle storie d’amore più seguite degli ultimi anni, e nel 2025 ha trovato il suo lieto fine. Anche Selena Gomez e il produttore musicale Benny Blanco si sono sposati il 27 settembre 2025 a Santa Barbara, in California. Una cerimonia super privata, documentata solo da poche foto condivise sui social e subito diventate virali. Tra gli invitati, nomi di assoluto rilievo: Taylor Swift, Paris Hilton, Nicola Peltz e Brooklyn Beckham. Gomez, che negli ultimi anni ha parlato spesso della sua ricerca di stabilità affettiva e benessere personale, ha definito quelle nozze “un sogno semplice, vero, perfetto”.



