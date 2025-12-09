Gemelle Kessler, Bild: “Sepoltura in cerimonia segreta secondo le loro volontà”

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono state sepolte in una cerimonia privata e senza pubblico. Lo riporta Bild.

Le due artiste, 89 anni, erano morte insieme lo scorso 17 novembre nella loro casa di Grunwald, vicino a Monaco di Baviera, scegliendo il suicidio assistito. Le Kessler avevano sempre dichiarato di voler rimanere unite “anche nella morte”.

Ellen lo aveva anticipato già nell’aprile 2024, spiegando che il desiderio era stato messo anche per iscritto: “Nel trapasso, vorremmo essere unite – ed è quello che abbiamo disposto nel testamento“. Secondo Bild, le urne delle due sorelle sono state deposte senza cerimonia pubblica né invitati, nel silenzio più assoluto, come richiesto. Riposano ora accanto alla madre Elsa nel cimitero di Grunwald, dove avevano espresso il desiderio di essere “di nuovo riunite con la nostra amata mamma”.