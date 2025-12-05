X Factor 2025, vince rob. Ecco chi è la ventenne siciliana

E’ rob la vincitrice di X Factor 2025. A Napoli, in una Piazza del Plebiscito gremita, la 20enne artista siciliana, della squadra di Paola Iezzi, ha superato in finale eroCaddeo, DELIA e PierC.

X Factor 2025, cosa è successo durante la finale

Cantare sul palco della finale di X Factor 2025 era già “un’emozione fortissima”, come l’avevano definita gli stessi concorrenti. Condividere lo stesso spazio con ospiti come Laura Pausini (che ha cantato ‘Ritorno ad amare’) e Jason Derulo (che si è esibito con un medley di ‘Talk Dirty’, ‘Who Hurt You’ e ‘Want to Want Me’) ha contribuito a rendere, per i partecipanti e non solo, l’evento memorabile. La prima manche della Finale di X Factor è stata l’ormai celebre ‘My Song’, in cui ogni artista porta un pezzo che lo rappresenti al meglio. Il primo ad esibirsi è stato eroCaddeo, che ha cantato ‘L’emozione non ha voce’ di Adriano Celentano, seguito da Delia che ha scelto ‘Cu’mme’, brano scritto nel 1992 da Enzo Gragnaniello ed interpretato da Roberto Murolo e Mia Martini. rob ha portato ‘Città vuota’ di Mina. Infine PierC ha cantato ‘Shallow’ di Lady Gaga e Bradley Cooper. La gara è poi proseguita con quattro medley che hanno riassunto alla perfezione il percorso dei quattro finalisti del talent:

DELIA ‘Sakura’ di Rosalìa; mash-up tra ‘Signor Tenente’ di Giorgio Faletti e ‘Brucia la terra’ di Nino Rota; ‘Sei bellissima’ di Loredana Bertè.

‘Sakura’ di Rosalìa; mash-up tra ‘Signor Tenente’ di Giorgio Faletti e ‘Brucia la terra’ di Nino Rota; ‘Sei bellissima’ di Loredana Bertè. eroCaddeo : ‘…E penso a te’ Lucio Battisti; ‘Sere Nere’ di Tiziano Ferro; ‘La cura’ di Franco Battiato.

: ‘…E penso a te’ Lucio Battisti; ‘Sere Nere’ di Tiziano Ferro; ‘La cura’ di Franco Battiato. PierC : ‘I Don’t Want to Miss a Thing’ degli Aerosmith; ‘Locked Out Of Heaven’ di Bruno Mars; ‘Bohemian Rhapsody ‘dei Queen

: ‘I Don’t Want to Miss a Thing’ degli Aerosmith; ‘Locked Out Of Heaven’ di Bruno Mars; ‘Bohemian Rhapsody ‘dei Queen rob: ‘Un’emozione da poco’ di Anna Oxa; ‘Bring Me to Life’ degli Evanescence; ‘Ti sento’ dei Matia Bazar.

Chi è rob

rob (con la ‘r’ minuscola), all’anagrafe Roberta Scandurra, è nata a Catania nel 2005. Studentessa 20enne di Trecastagni (in provincia di Catania), nel 2022 ha vinto il ‘Tour Music Fest’ con il titolo di ‘Artist of the year’. Fin dalla sua prima apparizione sul palco di X Factor 2025 si è distinta per essere una cantautrice grintosa, dalle scelte dei look ai brani da lei cantati. Animo pop-punk, la canzone della sua audition è stata ‘Call Me’ di Blondie. Quell’esibizione, a cui erano presenti i genitori emozionatissimi, le era valsa i ‘sì’ di tutti e quattro i giudici.

L’emozione di rob e l’urlo di Giorgia: “Non ci posso credere”

Settimana dopo settimana, seguendo i consigli della sua tutor Paola Iezzi, Rob ha saputo farsi strada grazie a una serie di performance intense e sincere. Ha proposto e riletto brani come ‘Driver License’ di Olivia Rodrigo vers. JXDN, ‘Heads Will Roll’ degli Yeah Yeah Yeahs, ‘You Oughta Know’ di Alanis Morissette. Il suo inedito si chiama ‘Cento ragazze’, brano in cui racconta la fine di una storia d’amore come una vera e propria crisi d’astinenza. “Non ci posso credere”, ha detto rob al momento della proclamazione, ringraziando la sua coach Paola Iezzi, la famiglia e tutti coloro che l’hanno sostenuta. Incontenibile anche la gioia di Giorgia, conduttrice di questa 19esima edizione del talent show.