X Factor 2025, i concorrenti a Napoli per la finale: “Cantare in piazza del Plebiscito emozione unica”

I concorrenti finalisti di X Factor 2025 a Napoli, alla vigilia della finale. “Già il teatro di X Factor era grandissimo, ma salire sul palco di piazza del Plebiscito e vedere quella piazza immensa che sarà piena di persone è un’emozione unica”. Sono le parole dei finalisti di X Factor Delia, PierC, EroCaddeo e Rob intervenuti alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi a Palazzo San Giacomo alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, della finale del talent che si svolgerà in piazza del Plebiscito a Napoli giovedì 4 dicembre.