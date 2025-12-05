Accesso Archivi

X Factor 2025, vince rob: le foto della finale

Rob vince la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)
Benedetta Mura

Gremita Piazza del Plebiscito, a Napoli. Presenti super ospiti come Laura Pausini e Jason Derulo

Rob è la vincitrice di X Factor 2025. La cantante del team Paola Iezzi ha superato in finale eroCaddeo, DELIA e PierC. L’ultima puntata del talent show di Sky Original (arrivato alla sua 19a edizione) è andata in scena in Piazza del Plebiscito, a Napoli, davanti a oltre 16mila persone. La 20enne siciliana ha trionfato nelle tre manche grazie a ‘Città vuota’ di Mina, un mash-up dei brani che hanno caratterizzato il suo percorso nel programma (‘Un’emozione da poco’ di Anna Oxa, ‘Bring Me to Life’ degli Evanescence, ‘Ti sento’ dei Matia Bazar) e il suo inedito, ‘Cento ragazze’.

I quattro cantanti in finale a X Factor

  • rob, 20 anni, Catania (team Paola Iezzi)
  • DELIA, 26 anni, Catania (team Jake La Furia)
  • eroCaddeo, 27 anni, Cagliari (team Achille Lauro)
  • PierC, 25 anni, Casale Monferrato (team Francesco Gabbani)
Rob durante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)
EroCaddeodurante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)
Delia durante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)
PierC durante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)
I giudici (Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro) durante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)
Giorgia durante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)
Laura Pausini ospite della finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)
Jason Derulo ospite della finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)
Giudici e concorrenti sul palco della finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)
Rob durante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)
Rob durante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)
Rob vince la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)
