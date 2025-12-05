X Factor 2025, vince rob: le foto della finale

Gremita Piazza del Plebiscito, a Napoli. Presenti super ospiti come Laura Pausini e Jason Derulo
Rob è la vincitrice di X Factor 2025. La cantante del team Paola Iezzi ha superato in finale eroCaddeo, DELIA e PierC. L’ultima puntata del talent show di Sky Original (arrivato alla sua 19a edizione) è andata in scena in Piazza del Plebiscito, a Napoli, davanti a oltre 16mila persone. La 20enne siciliana ha trionfato nelle tre manche grazie a ‘Città vuota’ di Mina, un mash-up dei brani che hanno caratterizzato il suo percorso nel programma (‘Un’emozione da poco’ di Anna Oxa, ‘Bring Me to Life’ degli Evanescence, ‘Ti sento’ dei Matia Bazar) e il suo inedito, ‘Cento ragazze’.
I quattro cantanti in finale a X Factor
rob, 20 anni, Catania (team Paola Iezzi)
DELIA, 26 anni, Catania (team Jake La Furia)
eroCaddeo, 27 anni, Cagliari (team Achille Lauro)
PierC, 25 anni, Casale Monferrato (team Francesco Gabbani)