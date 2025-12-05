X Factor 2025, vince rob: le foto della finale

Rob è la vincitrice di X Factor 2025. La cantante del team Paola Iezzi ha superato in finale eroCaddeo, DELIA e PierC. L’ultima puntata del talent show di Sky Original (arrivato alla sua 19a edizione) è andata in scena in Piazza del Plebiscito, a Napoli, davanti a oltre 16mila persone. La 20enne siciliana ha trionfato nelle tre manche grazie a ‘Città vuota’ di Mina, un mash-up dei brani che hanno caratterizzato il suo percorso nel programma (‘Un’emozione da poco’ di Anna Oxa, ‘Bring Me to Life’ degli Evanescence, ‘Ti sento’ dei Matia Bazar) e il suo inedito, ‘Cento ragazze’.

I quattro cantanti in finale a X Factor

rob, 20 anni, Catania (team Paola Iezzi)

DELIA, 26 anni, Catania (team Jake La Furia)

eroCaddeo, 27 anni, Cagliari (team Achille Lauro)

PierC, 25 anni, Casale Monferrato (team Francesco Gabbani)

Rob durante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)

EroCaddeodurante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)

Delia durante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)

PierC durante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)

I giudici (Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro) durante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)

Giorgia durante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)

Laura Pausini ospite della finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)

Jason Derulo ospite della finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)

Giudici e concorrenti sul palco della finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)

Rob durante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)

Rob durante la finale di X Factor, 4 dicembre 2025 (Photo by Fabio Sasso/LaPresse)