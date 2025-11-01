Halloween 2025, Heidi Klum si traveste da Medusa

ùL’ex top model Heidi Klum si è travestita da Medusa in occasione della famosa festa di Halloween che organizza ogni anno. La 52enne di Bergisch Gladbach ha affermato di essere rimasta affascinata da questa figura della mitologia greca tanto da volerla riprodurre in maniera ancor più spaventosa. Suo marito, il musicista Tom Kaulitz, invece, si è truccato da uomo trasformato in pietra. Per prepararsi alla serata di New York, all’Hard Rock Hotel, sono state necessarie ben 10 ore. Negli anni passati Klum ha vestito i panni di un Transformer alto 2,4 metri, di un lupo mannaro e della dea indù Kali.