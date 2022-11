La ex top model sfoggia il suo costume assieme al marito Tom Kaulitz, nei panni di pescatore

Heidi Klum si è travestita da verme gigante per la sua festa di Halloween a New York. La ex top model tedesca ha fatto il suo ingresso davanti ai fotografi assieme al marito Tom Kaulitz, nei panni di un pescatore. Il 31 ottobre di ogni anno Klum organizza party in maschera esclusivi e impredibili sia per le celebrità che per i fan.

