Diletta Leotta e la proposta di matrimonio di Karius: "Eravamo a Saint Tropez"

È Diletta Leotta la protagonista della nuova puntata di ‘Supernova’, il podcast di Alessandro Cattelan che porta gli ascoltatori alla scoperta delle storie e delle sfumature più intime dei personaggi del mondo dello spettacolo. Il volto di DAZN si apre in un racconto sincero e personale: dalla vita da mamma con la piccola Arya al matrimonio – vissuto a distanza – con il portiere dello Schalke 04 Loris Karius, fino al rapporto con il gossip e con i paparazzi. Proprio parlando della proposta di matrimonio ricevuta da Karius durante una vacanza in Costa Azzurra, Leotta ha rivelato: “Eravamo a Saint Tropez e dalle 18:30 inizia a stressarmi sul fatto che voleva andare a cena. Mi metteva ansia e fretta, quindi usciamo, andiamo a cena nell’hotel in cui eravamo. La cena era presto, alle 19:15 e quindi non avevo molta fame. Poi mi fa: ‘Prima di fare una passeggiata, devo prendere delle cose in camera’. Lo seguo e capisco che aveva fretta di lasciare la stanza perché delle persone avevano preparato tutto l’allestimento. La camera era piena di petali di rose, sul terrazzo c’erano tanti cuori: poi lui si è inginocchiato e ha fatto la proposta”. La coppia si è sposata il 22 giugno 2024.